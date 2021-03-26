سقوط ضحايا في حادث اصطدام قطارين جنوبي مصر (صور)

2021/03/26 | 14:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مصدر بهيئة الإسعاف، الجمعة، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

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وتلقت الأجهزة التنفيذية وهيئة السكة الحديد بلاغا بوجود حادث تصادم قطارين وجار اتخاذ اللازم.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.

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