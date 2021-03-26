2021/03/26 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تهريب 4 حاويات ادوية في ميناء ام قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان، انه “قام موظفي كمرك ام قصر الاوسط اليوم الجمعة بافشال محاولة تهريب(٤) حاويات ادوية بشرية من قبل كمرك ام قصر الاوسط مخالفة للضوابط”.وأضافت ان “الحاويات كانت مخفية خلف ارسالية مواد تنظيف”، […]

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