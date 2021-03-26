التوسع الرأسمالي ودولة العدالة الاجتماعية - لطفي حاتم

2021/03/26 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم اثارت سيادة وحدانية التطور الرأسمالي كثرة من الاجتهادات الفكرية – السياسية الهادفة الى إعادة بناء الفكر الاشتراكي واستناداً لذلك تبلور خطان فكريان أحدهما تمثل بإلغاء التجربة الاشتراكية منحازاً الى خيار التطور الرأسمالي منتقدا نموذج الدولة الاشتراكية وما قدمته من حلول واقعية لكثرة من القضايا الاجتماعية -السياسية الهامة والهادفة الى بناء مستقبل البشرية وسعادتها وأمنها الاجتماعي وثانيهما خطاً ناقد ......





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