اجتماع مرتقب لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر تمهيدا للقمة العربية الثلاثية

2021/03/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر اجتماعا في بغداد يسبق القمة الثلاثية لقادة المذكورة.

وبحسب وزارة الخارجية العراقية فأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري سيصلان خلال الساعات المقبلة إلى بغداد لعقد حوارات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين عمّان وبغداد والقاهرة.

وكانت العاصمة عمان شهدت خلال الأسبوع الماضي اجتماعات على المستوى الوزاري لمتابعة التنسيق المشترك ضمن آلية التعاون الثلاثي، وبما يحقق التكامل المنشود بين البلدان الثلاثة تنفيذًا لقرارات قادة الدول ومخرجات القمم التي عقدوها سابقا.

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