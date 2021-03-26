النيران تلتهم 30 محلا في سوق حي العامل من دون تسجيل خسائر بشرية

2021/03/26 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التهمت النيران ثلاثين محلا في سوق حي العامل الشعبي جنوب غربي بغداد مشيدة من مادة السندويج بنل المخالفة لتعليمات الأمان والسلامة.

وقال بيان للدفاع المدني في بغداد إن فرق الإطفاء نجحت في تطويق النيران ومنع امتدادها الى 360 محلا اخر مشيدة من المادة المذكورة وكذلك الى الدور المجاورة للسوق التي تشهد رواجا كبيرا في أيام الجمع والعطلات من دون تسجيل خسائر بشرية.

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