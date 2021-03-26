حريق كبير بسوق شعبي في العاصمة العراقية بغداد

2021/03/26 | 14:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الأطفاء في مديرية الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد حريقاً كبيراً أندلع، اليوم الجمعة، في 30 محلاً تجارياً في حي العامل الشعبي جنوب ا...

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