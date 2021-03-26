مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ترتفع 2.1% خلال فبراير

2021/03/26 | 14:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكثر من 2 بالمائة خلال الشهر الماضي، بدعم مبيعات المتاجر غير الغذائية.

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