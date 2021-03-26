لاول مرة في التاريخ الحديث.. جفاف في بحيرة ساوة بسبب الاهمال الحكومي (صور)

2021/03/26 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية، على لقطات

حصرية لبحيرة ساوة، الواقعة قرب نهر

الفرات (23 كم) غرب مدينة السماوة، مركز

محافظة المثنى جنوبي العراق، وقد جفت

بشكل شبه كامل ولاول مرة في التاريخ

الحديث.

وبحسب اهالي

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