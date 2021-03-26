اعتقال مطلوبين وضبط مخلفات حربية في صلاح الدين

2021/03/26 | 14:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثمانية متهمين في صلاح الدين، والعثور على قنابر هاون وعبوة وفتيل تفجير من مخلفات تنظيم “داعش”، في المحافظة.وذكرت الوكالة في بيان، أن “مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نظمت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، وتمكنت من إلقاء القبض على ثمانية متهمين بمواد […]

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