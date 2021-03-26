2021/03/26 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت الخبيرة الروسية في مجال الشاي والقهوة إليزافيتا تيخونوفا عن الظروف المثالية لتخزين حبوب البن.وأشارت تيخونوفا في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية، إلى أنه من الأفضل تخزين الحبوب المنشطة في الثلاجة، ولكن مع مراعاة عدد من الشروط اللازمة للحفاظ على جميع الصفات المفيدة وخصائص المشروب المستقبلي.وقالت: “طالما البذور الخضراء والمحمصة في كيس محكم الرطوبة، فهي في ظروف مثالية للتخزين في الثلاجة.هذه هي خصائص القهوة وحتى القهوة المحمصة، سيتم حفظها بشكل أفضل في الثلاجة”.وأكدت الخبيرة الروسية أن الشرط الرئيسي للتخزين الناجح لحبوب القهوة في الثلاجة هو عدم وجود روائح غريبة وضيق العبوة، قائلة: “في هذه الحالة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة مثالية للحفاظ على القهوة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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