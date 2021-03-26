تعرف على أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للأولمبية

2021/03/26 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارإتضحت صورة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بعد إجراء الانتخابات اليوم الجمعة، التي أسفرت عن انتخاب الكابتن رعد حمودي رئيساً للأولمبية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن نتائج الانتخابات جاءت بالشكل التالي: رعد حمودي رئيس المكتب التنفيذيإياد نجف النائب الأولحيدر الجميلي النائب الثاني أحمد حنون النائب الثالث عضوية المكتب التنفيذي:عادل عيدان جميل عزيز هيردا رؤوف بختيار فريق رسول حسين العميدي باسم أحمد محمدابراهيم البهادلي.

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