2021/03/26 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنه سيتم استئناف عمليات قطر وتعويم السفينة الجانحة بعد الانتهاء من التجريف لإزالة ما يصل إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.

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