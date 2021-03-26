برئاسة رعد حمودي.. تعرف على أسماء الفائزين في انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

2021/03/26 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

إتضحت صورة المكتب التنفيذي اللجنة الأولمبية بعد إجراء الانتخابات اليوم الجمعة، التي أسفرت عن انتخاب الكابتن رعد حمودي رئيساً للأولمبية.

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ونشرت الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس" (26 اذار 2021)، نتائج الانتخابات، والتي جاءت بالشكل التالي:

رعد حمودي رئيساً للمكتب التنفيذي

إياد نجف النائب الأول

حيدر الجميلي النائب الثاني

أحمد حنون النائب الثالث

عضوية المكتب التنفيذي:

عادل عيدان

جميل عزيز

هيردا رؤوف

بختيار فريق رسول

حسين العميدي

باسم أحمد محمد

ابراهيم البهادلي".

و عُين نجم المنتخب العراقي السابق لكرة القدم رعد حمودي، الجمعة، رئيسا جديدا للجنة الأولمبية العراقية للمرة الرابعة، في انتخابات جرت اليوم في بغداد.

وذكرت الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس" (26 اذار 2021)، ان "الهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية انتخبت رعد حمودي رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية "، لافتا الى ان "حمودي حصل على 19 صوتاً، فيما حصل طالب فيصل عبد الحسين على 17 صوتاً".

وأضاف أن "منصب النائب الأول فاز به أياد نجف الياس ،فيما فاز حيدر حسين علي بمنصب النائب الثاني ،وأحمد حنون خنجر بمنصب النائب الثالث".

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