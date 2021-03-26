الدفاع المدني تفسر كثرة الحرائق في الأسواق الشعبية

2021/03/26 | 15:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن حوادث الحرائق التي شهدتها بعض الأسواق، ومنها حريق اليوم في سوق حي العامل الشعبي عرضية وغير مفتعلة.وقال مدير الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان، في تصريح صحفي، إنه “لا ينفي فرضية العمد في بعض الحوادث بشكل عام لكنه لا يميل الى هذه الفرضية في الحرائق التي حصلت بالأسواق مؤخراً”، موضحاً أن “هذه الحرائق حصلت في وقت الصباح سواء في حريق سوق الكرادة أو حريق سوق حي العامل وجميع أصحاب المحال هم متواجدون ومن غير المعقول أن تقوم جهة بحرق الأسواق أمام الناس وبشكل واضح وأنه لو كانت هذه الحرائق مفتعلة لكان […]

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