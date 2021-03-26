تيودور أدورنو (1903 - 1969) - غازي الصوراني

2021/03/26 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف وعالم اجتماعي وعالم موسيقي ألماني، "يعد ألمع مفكري الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت، وأوفرهم انتاجا، ولكنه أيضاً أكثرهم غموضاً؛ رغم مكانته الكبرى في الفلسفة الغربية وعلم الاجتماع الحديثين، ولكن أوضح واكمل عمل فلسفي له هو كتاب: "الجدل السلبي" الذي صدر بالألمانية عام 1966 كان غرضه الأساسي هو حل جمود التعريفات والتميزات القائمة على مفاهيم مسبقة وتحطيم كل المقولات أو المفاهيم الفلسفية الجامدة، وإ ......





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