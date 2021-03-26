احدث حصيلة عن اصابات كولرونا حول العالم

2021/03/26 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز اليوم الجمعة، أن إجمالي الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي وزعت حول العالم حتى اليوم، بلغ 501.1 مليون جرعة.

ويقدر أحدث معدل عالمي للتطعيم بنحو 12.9 مليون جرعة يومياً.

ومن جهة أخرى بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 125.5 مليون إصابة، والوفيات 2.79 مليون.

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