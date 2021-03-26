اعتقال مطلوبين في صلاح الدين

2021/03/26 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الجمعة، إلقاء القبض على ثمانية متهمين في صلاح الدين، والعثور على قنابر هاون وعبوة وفتيل تفجير من مخلفات تنظيم “داعش”، في المحافظة.

وذكرت الوكالة، في بيان أن “مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نظمت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، وتمكنت من إلقاء القبض على ثمانية متهمين بمواد قانونية مختلفة”، مشيرة إلى “إيداعهم التوقيف على اقضية مختلفة (سامراء، وبلد، وتكريت) تمهيدا لإحالتهم الى القضاء”.

ولفتت إلى أن “قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين وبالاشتراك مع قسم شرطة الضلوعية عثر على عبوة محلية الصنع، وثلاث قنابر هاون ٦٠ملم وقنبرة هاون ٨٢ملم ورمانتين يدويتين وثلاثة أمتار فتيل تفجير من مخلفات داعش في ناحية النهرين التابعة لقضاء الضلوعية”، مضيفة أنه “تمت معالجتها واتلافها من دون حادث”.

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