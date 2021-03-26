كواليس رسالة محمد منير للاعبي الأهلي… دقيقة مع “الملك”

2021/03/26 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ابتسامة عريضة علت وجه أحمد عبد الفتاح مصور النادي الأهلي المصري، بينما كان يجلس إلى جانب الفنان محمد منير داخل منزله، يستمع لحديث “الملك” كما يلقبه الجمهور عن الفن وكرة […]

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