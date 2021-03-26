مؤتمر أمني رفيع لتأمين القمة الثلاثية في بغداد

2021/03/26 | 15:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله، اليوم الجمعة، مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد لتأمين القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن والتي ستحتضنها العاصمة.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، ان “المؤتمر الذي ترأسه يار الله حضره معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين”.وأضاف البيان، “جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني وتأمين زيارة ملك الاردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية”.وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المباحثات الوزارية العراقية الأردنية المصرية في عمّان.

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