الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا تصادم قطارين في سوهاج

2021/03/26 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت المصادر سقوط عدد من الضحايا والإصابات، موضحا أن الهيئة سترسل الإمدادات اللازمة لرفع العربات الواقعة على قضبان السكك الحديدية.

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