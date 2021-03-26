مؤتمر أمني في بغداد استعداداً لزيارة الملك عبد الله والسيسي

2021/03/26 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش رئيس أركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله، الجمعة، استراتيجيات تأمين زيارة ملك الأردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية، خلال مؤتمر أمني في مقر قيادة عمليات بغداد.

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وذكر بيان لقيادة بغداد، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آذار 2021)، أن "رئيس اركان الجيش ترأس مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين".

وأشار الى أنه "جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني وتأمين زيارة ملك الأردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية".

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