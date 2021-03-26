توجيه من عمليات كربلاء يسبق ’الزيارة الشعبانية’

2021/03/26 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الجمعة، بتسهيل إجراءات الزيارة الشعبانية واتخاذ تدابير أمنية لحماية الزائرين.

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وقال مدير قسم الإعلام في قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (26 اذار 2021)، إن "قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وجه كافة القطعات العسكرية وعلى رأسهم الآمرين بأن تكون هذه الزيارة مثالية ووصول الزائرين إلى اقرب نقطة من الحرمين الشريفين ومن دون معوقات مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وجهود استخبارية كبيرة".

وأضاف أن "التوجيه تضمن أيضاً وضع خطة للنقل ما بعد الزيارة وبإشراف مباشر من قبل نائب محافظ كربلاء ونائب قائد العمليات وعدد كبير من ضباط القيادة لغرض الإشراف على وصول الزائرين إلى محافظاتهم بكل سلاسة"، مبيناً أن "هناك جهداً من كافة الوزارة بالإضافة إلى سرايا التمويل والنقل التابعة الى وزارة الدفاع".

وأشار الكريطي الى أن "القوات الأمنية جاهزة ،وتم تأمين الحماية اللازمة لمحيط كربلاء ،وستكون زيارة مثالية وتختلف عن الزيارة السابقة أو الأعوام السابقة"، مؤكداً أن "قطع الطرق الداخلية مرهون بالموقف الأمني ،وأن الإجراءات الأمنية موجودة والجهد الاستخباري موجود ايضا، وهناك توجيه بوصول الزائرين الى أقرب نقطة من الحرمين الشريفين

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