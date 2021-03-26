كاسياس يثير الجدل بين عشاق رونالدو وميسي

2021/03/26 | 15:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أثارت تغريدة إيكر كاسياس حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق حول عودة زلاتان إبراهيموفيتش بعد سنوات لارتداء قميص منتخب السويد الكثير من ردود الفعل بين متابعيه.وكتب كاسياس حارس أسطورة الريال على حسابه الرسمي في “تويتر”، مهنئا إبراهيموفيتش بالعودة من جديد بوصفه بـ “الأعظم على الإطلاق ..إبراهيموفيتش”.وساهم زلاتان نجم ميلان الإيطالي في فوز منتخب بلاده أمس الخميس، أمام جورجيا، من خلال تمريرة حاسمة قادت كلايسون إلى إحراز هدف المباراة لصالح المنتخب الاسكندنافي، ليفتتح مشواره في تصفيات المونديال بنتيجة 1-0.ولاقت التهنئة الكبيرة من كاسياس العديد من ردود الفعل من الجماهير، بسبب تناسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي […]

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