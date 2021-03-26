في الديوانية.. القبض على متهم بقتل ابنته ووضعها داخل حفرة

2021/03/26 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة الإجرام، القبض على متهم بقتل ابنته ووضعها داخل حفرة في محافظة الديوانية.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة مكافحة إجرام الجانب الصغير في الديوانية بالتعاون مع مكافحة إجرام كربلاء، وكذلك جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين …

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