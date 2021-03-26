رحيل امرأة..مرة أخرى حراس الآخرة - عمر بن أعمارة

2021/03/26 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_بن_أعمارة "إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل، أما القذارة الأخرى فهي تزول بغسلها.



ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي، وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الروح.



نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا".شمس التبريزيمع وفاة الآخر المختلف تتحرك الآلة الجهنمية لبعض الكتائب المدججة بكل ما هو حقد وضغينة وتنتصب كحراس على الآخرة وكنواب على الله، بعدها تقيم م ......





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