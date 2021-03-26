2021/03/26 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، انها ستلجأ الى تشديد حظر التجوال في حال ازدياد اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة د.



ربى فلاح حسن، انه “في حال ازدياد اعداد الاصابات ممكن ان نلجأ الى تشديد الحظر حفاظاً على ارواح المواطنين وسلامتهم وستكون هنالك قرارات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تبعاً لذلك”.

واضافت انه “في الايام الماضية شهدنا زيادة باعداد الاصابات عالية لم نشهدها منذ بداية الجائحة ورصد اصابات لعوائل كاملة في القرى والارياف حيث تم ارسال فرق صحية للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا والتحري عن المصابين في هذه المناطق”.

وتابعت انه “لو استمرت الاعداد في تزايد ممكن ان تشكل خطر كبير يهدد نظامنا الصحي وبالتالي سترفع توصيات اشد قيود في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين وعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تلوح بتشديد اجراءات حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تلوح بتشديد اجراءات حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).