مؤتمر امني رفيع قبل القمة الثلاثية في بغداد

2021/03/26 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله، الجمعة، مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد لتأمين القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن والتي ستحتضنها العاصمة.

واشار بيان رسمي الى ان “المؤتمر الذي ترأسه يار الله حضره معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين”.

وأضاف البيان، “جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني وتأمين زيارة ملك الاردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية”.

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