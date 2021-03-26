2021/03/26 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص رد وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، على فضيحة “علم النظام السابق”، فيما اشار إلى أنه طالب الاردنيين بتقديم اعتذار رسمي.وقال الخفاجي في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “طالب بتقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة يرد على فضيحة “علم النظام السابق”: طالبت باعتذار رسمي المركز الخبري الوطني.

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