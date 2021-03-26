إعتقال شخص بحوزته 1 كغم من الكرستال المخدرة

2021/03/26 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته (1 كغم) من مادة الكرستال المخدرة.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “عبر معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة ميسان من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على شخص يتاجر بالمواد المخدرة …

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