بالفيديو: ماهي آخر تطورات “الانسداد الملاحي” في قناة السويس بعد جنوح السفينة التي اربكت التجارة العالمية

2021/03/26 | 15:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، آخر تطورات الأعمال الجارية لإعادة فتح قناة السويس، وتعويم السفينة العالقة وسط مجرى الملاحة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة “مشهور” لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفر جيفن” بلغت نحو 87%، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال.

أعمال التكريك

أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة “مشهور” بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربت اليوم إلى مسافة 15 مترًا، ومن عمق ابتدائي نصف متر، وحتى عمق تكريك بلغ حاليًا 15 مترًا.

وأكد أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة لنحو ١٠ أمتار منها، مشيرًا إلى أنه بعد هذه المسافة لن تستمر أعمال التكريك، ولكن يتم الاستعاضة عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها.

ومن المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة عدد من قاطرات هيئة قناة السويس: القاطرة “بركة 1″، والقاطرة “عزت عادل ” فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.

عرض الولايات المتحدة

عرضت الولايات المتحدة، على هيئة قناة السويس، المساعدة في جهود تعويم السفينة العالقة بمجرى القناة، والتي تسببت في تعطل الملاحة الدولية.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان لها اليوم الجمعة: “اتصالًا بالجهود المبذولة حاليًا لتعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس، تُثمن الهيئة ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأميركية من عرض للإسهام في تلك الجهود”.

وأضافت هيئة قناة السويس أنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة؛ تقديرًا للمبادرة الطيبة، والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين.

عروض المساعدة

كانت هيئة قناة السويس قد تلفت العديد من عروض للمساعدة في هذا الشأن؛ مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً حرصها على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن إحدى “كراكاتها” التي تحمل اسم “مشهور” بدأت أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن.

أعمال التكريك

تهدف أعمال التكريك التي تقوم بها هيئة قناة السويس إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة؛ للوصول للغاطس الملائم لتعويم السفينة، الذي يتراوح من 12 إلى 16 مترًا.

تعويم السفينة الجانحة

من جانبها، تواصل شركة “بنهارد شولته” لإدارة السفن -المسؤولة عن الإدارة الفنية لسفينة الحاويات “إيفر جيفن”- جهودها بالتعاون مع هيئة قناة السويس لإعادة تعويم السفينة.

وقامت الشركة بتعيين فريق من خبراء الإنقاذ من شركة “سميت” الهولندية، الذين عقدوا اجتماعًا أمس الخميس مع خلية إدارة الأزمة بهيئة قناة السويس؛ لوضع خطة العمل على تعويم السفينة التي جنحت في مجرى القناة يوم الثلاثاء الماضي.

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