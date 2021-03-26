2021/03/26 | 15:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تدمير خمس مضافات لداعش خلال عملية أمنية في كركوك بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية.وقالت الهيئة في بيان، إن “قوة من الألوية 16، 15، 22 بالحشد الشعبي والشرطة، دمرت خمس مضافات لداعش وثلاث عبوات ناسفة كما فككت منزلا مفخخا بعملية أمنية جنوب غرب كركوك”.واضافت أن “العملية شارك بها المديريات الساندة، الاستخبارات ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية، حيث تم العثور على قذائف هاون عدد ١٣ و حشوات، وموبايلات ودراجات نارية ونفقين تم تدميرها بالكامل”.وبينت، أن “طيران الجيش وفر غطاءً جويا لمنفذي العملية التي تهدف لتطهير وادي الزغيتون والقرى الواقعة على امتداد الوادي و قرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير خمس مضافات لداعش بعملية أمنية في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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