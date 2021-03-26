تسجيل 725 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/03/26 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن تسجيل 725 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 394، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحصوصات: (7009 فحوصات جديدة)

• (2261) اربيل

• (1589) السليمانية

• (2841) دهوك

• (0) حلبجة

• (253) كرميان

• (65) رابرين

2.



الاصابات: (725 اصابة جديدة)

• (241) اربيل

• (145) السليمانية

• (314) دهوك

• (0) حلبجة

• (24) كرميان

• (1) رابرين

3.



الشفاء: (238 حالات شفاء )

• (65) اربيل

• (68) السليمانية

• (89) دهوك

• (0) حلبجة

• (9) كرميان

• (7) رابرين

4.



الوفيات: (5 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (0) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

PUKmedia ترجمة

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