صور..مئات السياح يتوجهون الى مصيف دوكان

2021/03/26 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه المئات من السياح الى قضاء دوكان بمحافظة السليمانية خلال الجمعة الاولى بعد عيد نوروز الذي احتفل بحلوله ابناء شعب كوردستان يوم الاحد الماضي.

وشهد مصيفي دوكان وقشقولي اليوم الجمعة تجمع المئات من السياح الذين قدموا للسياحة والاستجمام من جميع المحافظات في آخر يوم من عطلة عيد نوروز الخالد.

PUKmedia خاص

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