صحة ذي قار تبين فعالية الجرعات المستوردة ضد كورونا.. ما مدى حمايته للشخص؟

2021/03/26 | 15:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد قسم الصحة العامة في ذي قار، الجمعة، فعالية اللقاح ضد كورونا بنسبة 80 بالمئة، منتقدة ضعف الالتزام بالاجراءات الوقائية رغم دخول العراق في الموجة الوبائية الثانية.

وقال مدير القسم حيدر علي في تصريح لـ NRT عربية (26 اذار 2021)، ان "اللقاحات الموجودة حول العالم متنوعة، ولغاية الان جميعها فعالة وامنة وفعاليتها تظهر بعد اسبوعين من الجرعة الثانية"، مؤكدا انها "تحمي بنسبة لا تقل عن ٨٠٪ ، اما الـ20 بالمئة ممن يتعرضون للاصابة فستكون اصابتهم خفيفة جدا لا تستدعي دخول المستشفى".

وعن ارتفاع الاصابات في الآونة الأخيرة، قال علي ان "العراق الآن يمر في مرحلة الموجة الوبائية الثانية، ورغم ذلك لا نشاهد الالتزام الواسع بالتباعد الاجتماعي والتقيد بلبس الكمامات وتجنب التجمعات البشرية حيث نشاهد الحياة أشبه بالطبيعية".

وتابع، ان "المطاعم والمقاهي مفتوحه والأسواق مكتظة والمناسبات الاجتماعية على قدم وساق كل هذا سوف يؤدي للانتشار بالإضافة للسلاله الجديدة التي هي أوسع انتشار كل هذه الأسباب ساعدت بتسجيل أرقام غير مسبوقة في العراق".

اما بشان توزيع اللقاح على المواطنين، لفت الى انه "سوف تفتح عدة مراكز ومنافذ لتلقيح المواطنين وتكون الاسبقية حسب الحجز عبر المنصة الالكترونية والحجز الإلكتروني عبر الرابط الذي تم نشره في وسائل الإعلام، كل ما على المواطن يدخل على الرابط وتسجيل بياناته وسوف يستلم رسالة بموعد ومكان جرعة اللقاح".

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