عمل غنائي يجمع محمد السالم مع فنانة كوردية (فيديو)

2021/03/26 | 15:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اشترك النجم العراقي محمد السالم مع النجمة الكوردية العالمية هيلي لوف بعمل غنائي ضخم على طريقة «الديو»، ونشر السالم الفيديو كليب عبر مختلف حساباته تحت عنوان (مشتاكلك).

الجدير بالذكر أن آخر أعمال السالم فيديو كليب أغنية «العين تبكي» الذي طرحه منذ فترة بسيطة عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات وألحان سيف الفارس، توزيع أحمد المهندس، ومن إخراج غديروف.

هيلي لوف مغنية وراقصة وممثلة وعارضة أزياء و معلمة رقص كوردية ولدت في في مدينة أرومية في إيران، أشتهرت في اليوتيوب بعدة أغاني للقضية الكوردية.

وتغني هيلي أغاني باللغة الإنجليزية و اللغة الكردية.

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