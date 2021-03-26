بغداد.. مؤتمر أمني رفيع يناقش تأمين زيارة ملك الأردن ورئيس مصر

2021/03/26 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله ، اليوم الجمعة، مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد، لمناقشة تأمين زيارة ملك الأردن، ورئيس مصر.

وقالت عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس اركان الجيش ترأس مؤتمراً امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات و قائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين".واضاف البيان انه "جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني وتأمين زيارة ملك الاردن والرئيس المصري لعقد القمة الثلاثية".

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