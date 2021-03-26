العراق يعزي مصر بحادثة اصطدام قطارين

2021/03/26 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعرب العراق عن تعازيه الى جمهورية مصر بحادث اصطدام قطارين.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة: " تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".وأضاف: " في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين". وكان مصدر بهيأة الإسعاف في مصر قد اكد وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين بحادثة تصادم قطارين بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج ثلاث عربات عن القضبان.

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