المجتمع الدولي خائف على الجيش اللبناني.. الأسباب والحلول

2021/03/26 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعكاس الانهيار المالي والاقتصادي على القوات العسكرية والأمنية عموما، وعلى الجيش اللبناني خصوصاً، هو أكثر ما يُقلق عواصم العالم المعنية بالشأن اللبناني.

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