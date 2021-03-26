رسالة من الخارجية العراقية الى مصر عقب حادث تصادم القطارين

2021/03/26 | 16:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، رسالة تعزية الى جمهورية مصر إثر تصادم قطارين.

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وقال الوزير في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اذار 2021)، إنه "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".

واضاف البيان انه "في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

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