العراق يعزي مصر بضحايا إصطدام قطارين في سوهاج

2021/03/26 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغدادقدمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، التعازي لجمهورية مصر حكومة وشعباً بضحايا حادث اصطدام قطارين في سوهاج.وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين”.

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