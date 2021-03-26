شكوك تحيط بتمرير الموازنة غدا السبت

2021/03/26 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن "هناك العديد من المشاكل في الموازنة، ولا يمكن حلها بسهولة"، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس النواب يوم غداً السبت حول مشروع قانون موازنة 2021 لن يمرر بسهولة.

وأضاف كوجر في تصريحاتـ أن "عدة بنود أُدرجت في مشروع القانون دون موافقة اللجنة المالية، وأن بعض الأحزاب الشيعية لا تصوت عليه".

وأشار إلى أن "بعض الأحزاب "لا يريدون تمرير الميزانية لانهم لا يريدون اجراء الانتخابات، لذلك يرون أعذارا كثيرة لها، مثل عذر إقليم كوردستان، وقيمة الدينار مقابل الدولار، وعذر غياب العدالة بين دوائر المحافظات، كل هذا لمنع تمرير الميزانية".

ولا يزال مصير التصويت على قانون الموازنة لعام 2021، غير واضحاً بعد نحو ثلاثة أشهر من إرساله إلى البرلمان.

وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان في 28-12-2020، وتم تعديل بعض البنود والمواد من قبل البرلمان، ولكن بسبب خلافات الأحزاب، لم تتمكن من التصويت عليه في الجلسة البرلمانية.

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