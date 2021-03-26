الصحة العراقية تسجل مايقارب 6500 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/26 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 6490 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4495 حالة، اضافة الى تسجيل 29 حالة وفاة.

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