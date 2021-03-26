قفزة جديدة بإصابات كورونا في العراق

2021/03/26 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجل العراق، اليوم الجمعة، قفزة جديدة بعدد الإصابات بجائحة كورونا في البلاد.وذكرت وزارة الصحة والبيئة، في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 6490 اصابة جديدة […]

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