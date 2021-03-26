العراق يعزي مصر بسقوط ضحايا نتيجة اصطدام قطاري سوهاج

2021/03/26 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وزير الخارجية فؤاد حسين، تعازيه الى جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج.

وقال حسين في بيان تلقته “تقدم” انه “تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدامقطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين“.

واضاف “في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى،والشفاء العاجل والسلامة للمصابين“.

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