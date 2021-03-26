2021/03/26 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية العراقية تعزي مصر بسقوط ضحايا نتيجة اصطدام قطاري سوهاج

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