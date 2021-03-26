السيسي يعلق على حادثة تصادم قطاري الصعيد

2021/03/26 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما تعهد الرئيس المصري، بأن ينال المتسبب في هذا الحادث سواء بالإهمال أو بفساد، بـ "الجزاء الرادع، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

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