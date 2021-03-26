كربلاء: خطة تأمين زيارة النصف من شعبان تدخل حيز التنفيذ

2021/03/26 | 16:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأت قيادة عمليات كربلاء، الجمعة، بتطبيق خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان، بمشاركة وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية.

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وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 اذار 2021)، أنه "بعد تأمين الحدود الخارجية لمحافظة كربلاء من خلال العمليات الاستباقية وضرب طوق أمني على منافذها كافة، باشرت قيادة عمليات كربلاء في تنفيذ خطتها الأمنية، إذ شارك في هذه الخطة وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية، ومفارز الطبابة، و k9 ، وسرايا التموين والنقل، والدفاع المدني وغيرها".

وأكد قائد العمليات علي الهاشمي، أن "المحافظة أصبحت جاهزة لاستقبال مهنئي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) بمناسبة ذكرى الولادة الميمونة للإمام الحجة (عجل الله فرجه)، بعد الجهد الكبير الذي قامت به قيادة عمليات كربلاء بتهيئة الاستعدادات الأمنية واللوجستية والخدمية كافة لهذه المناسبة، والتي شارك في التهيئة لها جميع مفاصل الدولة الأمنية والخدمية، وأن الخطة مستمرة حتى عودة آخر زائر من كربلاء".

ووجه قائد العمليات "بضرورة الالتزام بشروط الوقاية الصحية الخاصة بالوقاية من وباء كورونا".

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