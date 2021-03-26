2021/03/26 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، تكليف صيام شهر رمضان المبارك مع انتشار فيروس كورونا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني عن تكليف صيام شهر رمضان مع انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني عن تكليف صيام شهر رمضان مع انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).