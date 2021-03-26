هبوط الإنفاق الشخصي الأمريكي خلال فبراير مع تراجع قوي للدخل

2021/03/26 | 16:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين في الشهر الماضي عندما اجتاحت موجة الطقس البارد أجزاء كثيرة من البلاد.

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