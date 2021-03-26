2021/03/26 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 6490 إصابة جديدة

بف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تتغول في العراق.. نحو 6500 اصابة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تتغول في العراق.. نحو 6500 اصابة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).